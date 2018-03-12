Центр Хруничева планирует запустить на "Протоне" два аппарата Space Drone в 2020 году



РН "Протон-М".

Источник: © Роскосмос/ТАСС, архив РН "Протон-М".Источник: © Роскосмос/ТАСС, архив

Эти аппараты используют электрическую двигательную установку для сближения и стыковки с обслуживаемым на геостационарной орбите спутником

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Центр Хруничева планирует заключить контракт на запуск двух британских космических аппаратов Space Drone в 2020 году на ракете-носителе "Протон-М". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Центра.

"Дочерняя компания Центра Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - International Launch Services (ILS), один из ведущих поставщиков коммерческих пусковых услуг - и британская компания Effective Space заявили о намерении заключить контракт на запуск двух сервисных космических аппаратов Space Drone компании Effective Space. Парный запуск этих аппаратов с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур запланирован на 2020 год", - сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем предусмотрено наращивание орбитальной группировки путем выведения на орбиту до шести космических аппаратов Space Drone в год.

Space Drone - космический аппарат массой 400 кг (1м х 1м х 1,25м) с универсальным стыковочным агрегатом, который использует электрическую двигательную установку для сближения и стыковки с обслуживаемым на геостационарной орбите спутником. Состыковавшись со спутником, он берет на себя управление его стабилизацией и ориентацией. Задачи по техническому обслуживанию, выполняемые аппаратом, включают в себя поддержание ориентации, увод в другую точку, увод с орбиты, коррекцию орбиты, коррекцию наклонения и "ввод в эксплуатацию" геостационарного спутника.

Начиная с первого запуска коммерческого спутника в 1996 году и до сегодняшнего дня в рамках контрактов, заключенных ILS, состоялось уже 96 запусков РН "Протон-М".