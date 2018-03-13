Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Effective Space планирует вывести в космос два своих аппарата при помощи ракеты "Протон"

14.03.2018 ТАСС 215 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Запуск намечается на 2020 год с космодрома Байконур

ВАШИНГТОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Британская компания Effective Space планирует вывести в космос в 2020 году два своих аппарата при помощи российской ракеты-носителя "Протон" с разгонным блоком "Бриз-М". Об этом сообщили в понедельник Effective Space и американская фирма International Launch Services (ILS), занимающаяся продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке космических пусковых услуг.

Как отмечается в распространенном ими сообщении для печати, стороны "объявляют о намерении заключить контракт с целью доставки двух космических аппаратов SPACE DRONE, принадлежащих Effective Space, на орбиту". Эти два аппарата предполагается вывести в космос на одном носителе. Данный запуск намечается на 2020 год с космодрома Байконур, уточняется в пресс-релизе.

Со своей стороны руководитель пресс-службы ILS Карен Сориано заявила корреспонденту ТАСС, что "в настоящее время соглашение [между двумя сторонами оформлено] в виде меморандума о взаимопонимании". "Действительный контракт будет подписан в ближайшей перспективе", - заверила Сориано.

Как указывается в пресс-релизе, аппарат SPACE DRONE, разрабатываемый компанией Effective Space, оснащен универсальной системой, которая позволяет осуществлять стыковку со спутником на геостационарной орбите. Затем SPACE DRONE использует собственную электрическую силовую установку для изменения местоположения "захваченного" спутника, коррекции его орбиты или наклонения, безопасного свода с орбиты и т.п. Речь идет о планах дебютного вывода в космос аппарата SPACE DRONE.

Effective Space планирует в будущем выводить в космос ежегодно до шести таких устройств, предлагая коммерческие услуги по различного рода обслуживанию спутников на низкой околоземной орбите и даже уборке космического мусора. Кроме того, по замыслу производителя, аппарат SPACE DRONE можно будет использовать в перспективе при добыче полезных ископаемых на астероидах, реализации проектов по освоению дальнего космоса и налаживании определенных производственных процессов на орбите. Масса аппарата составляет 400 кг. Его габариты - 1 м на 1 м на 1,25 м.

Совместное предприятие ILS, которое базируется в пригороде Вашингтона - Рестоне (штат Вирджиния), было создано в 1995 году Центром имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin. В 2006 году Lockheed Martin вышла из партнерства, продав мажоритарную долю одному из германских предпринимателей. В мае 2008 года Центр имени Хруничева выкупил эту долю, и с тех пор ILS считается его дочерним предприятием. За счет контрактов, заключенных ILS, за период с 1996 года было осуществлено 96 пусков носителя "Протон".
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Lockheed-Martin
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы