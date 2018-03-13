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Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК

13.03.2018 Интерфакс-АВН 664 5
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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Испытания зенитного ракетного комплекса для фрегата "Адмирал Горшков" займут ещё около полутора месяцев, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

"Испытания (ЗРК) займут около полутора месяцев, после чего он вернётся на корабль. Если все хорошо, то в конце лета "Адмирал Горшков" войдёт в состав ВМФ", - сказал он журналистам.

"Адмирал Горшков" - фрегат с управляемым ракетным оружием.

Это флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году.

Как сообщал в декабре 2015 года журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук, передача задерживается в связи с необходимостью проведения большого количества испытаний.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Последующие фрегаты этой серии - "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
hidrogenium66
189
№1
13.03.2018 01:48
Судя по интернету приписан к Североморску ,а введут в состав ВМФ только к концу лета,желательно чтобы служил этот первенец на Северном флоте.
0
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RU
hidrogenium66
189
№2
13.03.2018 01:50
А вот организацию повсем видам обеспечения и снабжения нужно начинать уже сейчас.
0
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RU
Павел 1978
9435
№3
13.03.2018 08:01
получается, что с Горшкова сняли ЗРК для испытаний на полигоне.
Это видимо из-за того, что у него двигатель требует ремонта
и сам он пока обездвижен.  Решили не прерывать испытания.
0
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RU
Военкор
241
№4
13.03.2018 08:25
Я так понимаю что "Полимент-Редут" не смогли "допилить", по этому сняли с корабля и на его место готовят другой ЗРК!
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RU
Павел 1978
9435
№5
13.03.2018 08:36
Цитата, Военкор сообщ. №4
Я так понимаю что "Полимент-Редут" не смогли "допилить", по этому сняли с корабля и на его место готовят другой ЗРК!
может быть, но это - тупик.
Полимент-Редут это следующее поколение ЗРК.
Его всяко-разно надо пилить. Не сейчас, так через 5 лет.
Смена поколений неизбежна. Или отстанем навсегда.
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