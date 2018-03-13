Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК



Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Испытания зенитного ракетного комплекса для фрегата "Адмирал Горшков" займут ещё около полутора месяцев, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

"Испытания (ЗРК) займут около полутора месяцев, после чего он вернётся на корабль. Если все хорошо, то в конце лета "Адмирал Горшков" войдёт в состав ВМФ", - сказал он журналистам.

"Адмирал Горшков" - фрегат с управляемым ракетным оружием.

Это флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году.

Как сообщал в декабре 2015 года журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук, передача задерживается в связи с необходимостью проведения большого количества испытаний.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Последующие фрегаты этой серии - "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.