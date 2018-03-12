Военные новости: "Мститель", убийца российских С-400, готовится выйти на арену. Медленно или никогда



Прототип ударного беспилотного летательного аппарата Avenger («Мститель»).

Источник: GA-ASI Прототип ударного беспилотного летательного аппарата Avenger («Мститель»).Источник: GA-ASI

Военные новости, не попавшие на первые полосы

На прошлой неделе состоялся официальный вывод из состава ВВС США американских беспилотников MQ-1 "Хищник" (Predator). "Хищник" разрабатывался еще в 80-х годах, начал разведывательные полеты в Афганистане в 2001 году, а в 2002 году стал ударным дроном. В марте 2011 года в состав ВВС был принят последний произведенный MQ-1 "Хищник".

В июле 2018 года одна из эскадрильей ВВС США перестанет использовать этот дрон, а в следующем году (ранее сообщалось, что все произойдет летом 2018-го, но планы изменились) все машины данного класса, а их сейчас в боеспособном состоянии 121 единица, будут списаны из ВВС США. Впрочем, "Хищник" не исчезнет просто так. Часть машин будет передана на флот, а часть будет отдана под управление американским частным военным компаниям и вооруженным силам союзных США государств.

В строю останется только более современный ударный дрон MQ-9 "Жнец" (Reaper). MQ-9 "Жнец" совершил свой первый полет в 2001 году, а был принят на вооружение только в 2007 году. Сегодня в составе ВВС находится 218 боеспособных машин этого класса.

Теперь их помимо привычных ракет "воздух-земля" будут вооружать и ракетами "воздух-воздух", чтобы они могли поражать воздушные цели вероятного противника, а также снабдят более современным радаром. Последняя модификация этого дрона без вооружения способна находиться в воздухе до 40 часов и вести наблюдение.

Более того, беспилотник может стать "раздаточным хабом" информационных потоков в воздухе, что позволит сократить применение дорогостоящих разведывательных самолетов в ВВС США. И, наконец, "Жнец" в теории может выступать в качестве командного пункта для управления роями более мелких разведывательных дронов, которые будут искать самолеты противника в тех регионах, где у США нет воздушного превосходства.

Так или иначе, американцы планируют сделать "Жнеца" универсальной машиной, которая сможет гибко сочетать и ударные и разведывательные качества. "Жнец" станет основной рабочей лошадкой беспилотной войны США в обозримом будущем.

Но и MQ-9 "Жнец" уже не являются последним словом беспилотной техники. В скором времени на воздушной арене в теории должен появиться новый ударный дрон "Мститель" (Avenger).

В российском сегменте интернета получил огромное количество просмотров рекламный ролик, посвященный этом дрону, на анимационных кадрах которого видно, как с помощью лазеров "Мститель" работает против российских комплексов С-300/С-400.

Ролик, правда, был сделан еще в 2012 году, но популярность обрел в последние дни после презентации президентом России Владимиром Путиным новых образцов современного российского оружия, включая лазерное.

Первый испытательный полет прототипа "Мстителя" состоялся в апреле 2009 года. Отличительная черта этого дрона третьего поколения - наличие одного реактивного двигателя "Пратт энд Уитни" (Pratt & Whitney) вместо привычных турбовинтовых моторов. Дрон способен лететь со скоростью 740 км/ч, находиться в воздухе 18 часов, нести полезную нагрузку общим весом в 2,900 килограмм и подниматься на высоту в 15 километров. Существует и модификация "Мститель" ER, которая способна оставаться в воздухе 20 часов.

Внутренний отсек беспилотника может вместить вес до 1500 килограмм, что делает дрон менее заметным для обнаружения противником. Дополнительный вес в ситуации с отсутствием сильных систем ПВО и противника в воздухе может быть закреплен под крыльями в случае необходимости.

Цена на дрон колеблется в районе 15 миллионов долларов, что можно назвать довольно дешевым ценником. Количество произведенных машин неизвестно, но в СМИ сообщается как минимум о трех-четырех единицах. В феврале этого года на сайте компании подтвердили, что "Мститель" пока продолжает проходить расширенные испытания.

Одна из стратегий рекламных заходов компании в ВВС заключалась в том, что "Мстителю" не потребуется с нуля создавать всю наземную инфраструктуру, так как она уже выстроена для предыдущих моделей серии. Этот подход, однако, не увенчался быстрым коммерческим успехом.

В 2011 году ВВС США как раз за 15 миллионов долларов закупили одного "Мстителя" для испытаний и остались недовольны. По мнению военных авиаторов, несмотря на все заявленные компанией-производителем технические характеристики, дрон не сильно превосходил показатели уже работающего и хорошо зарекомендовавшего себя MQ-9 "Жнец".

"Мститель" при этом унаследовал все проблемы своих предшественников, включая ненадежную работу в плохих погодных условиях, задержки со связью с наземным центром управления и слабую защищенность GPS-каналов навигации. Читая между строк, можно понять, что военные оказались недовольны и стелс-технологиями. Дрон даже без подвесок на крыльях не стал радикально менее заметным на радарах вероятного противника.

В 2016 году, по словам вице-президента компании "Дженерал Атомикс" (General Atomics), которая производит эти военные беспилотники, "Мститель" совершил полет над Сирией и произвел сброс листовок. Летом 2017 года компания вела переговоры о продаже 90-100 этих ударных машин неизвестному покупателю (предположительно, этот покупатель - Индия) за восемь миллиардов долларов.

Ходили слухи, что "Мститель" мог быть также рассмотрен как вариант для военно-воздушных сил Канады, но на сегодняшний день у "Дженерал Атомикс" нет "твердых" 100%-подтвержденных заказов на "Мстителя".

Поэтому компания пошла другим путем и решила зайти через военно-морские силы, предложив морякам палубный вариант "Мстителя". Увы, ВМС США тоже не заинтересовались данной машиной, назвав ее "очень оптимистическим проектом" и сконцентрировавшись на концепте дрона-заправщика, летающего танкера, который мог бы позволить ВМС заправлять палубную авиацию в воздухе.

И здесь против "Дженерал Атомикс" играют такие конкуренты, как "Боинг" (Boeing), "Локхид" (Lockheed) и "Нортроп" (Northrop). "Боинг", например, в декабре 2017 и январе 2018 представил фото и видео своего варианта беспилотного заправщика, а на сегодняшний день ведет испытания машины. По мнению военных аналитиков, шансов у "Боинга" получить контракт ВМС значительно больше, чем у "Дженерал Атомикс". Скорее всего, "Мститель" на флоте так и не появится.

Эпопея же с размещением лазерной пушки на "Мстителе" началась как минимум еще в 2015 году. Тогда в "Дженерал Атомикс" задумались над применением лазера мощностью в 150 киловатт, что в пять раз выше, чем действующий палубный лазер, испытанный в 2014 году на борту американского корабля "Понс" (USS Ponce). В июне 2015 года провели наземные испытания лазера для дронов, и компания планировала уже в 2017 году вооружать свои беспилотники лазерами высокой мощности. В теории зарядки должно было хватать на 5-6 лазерных "выстрелов", которые могли бы выводить из строя радиолокационные системы российских комплексов С-300/С-400. По словам представителей "Дженерал Атомикс", компания на тот момент работала над лазерным оружием для дронов уже в течение 15 лет. Но, как видим, на дворе 2018 год, а беспилотники пока так и не вооружены боевыми лазерами.

Илья Плеханов