Греция и Кипр ведут переговоры с Россией о новых поставках вооружений
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Флаги Греции. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия ведет переговоры о новых поставках вооружений с Грецией и Кипром, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Греция, Кипр - страны, находящиеся не только в Евросоюзе, но и в НАТО, казалось бы, совсем должны были от нас шарахаться. Ничего подобного! В своё время мы поставили Греции и Кипру комплексы ПВО, сейчас идёт сервисное обслуживание, и более того - одна и вторая сторона выходит с новыми заявками", - сказал он, не уточняя детали.
Кожин добавил, что "небольшие контракты" сегодня выполняются также с Болгарией и Чехией, новые заявки на поставку оружия поступают от Сербии.
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12.03.2018
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