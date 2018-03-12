Экипажи штурмовой авиации ЮВО на Кубани совершенствуют летную подготовку на современных тренажерах-имитаторах



Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 12 марта. Молодые летчики авиационного полка штурмовой авиации ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, приступили к специальной подготовке по эксплуатации боевой техники на современном компьютерном тренажере-имитаторе самолета Су-25СМ.

По оценкам специалистов, применение интерактивного тренажера позволяет на порядок повысить качественный уровень подготовки пилотов штурмовиков Су-25СМ "Грач" к выполнению боевых задач и учебно-тренировочных полетов.

Основная особенность занятий на компьютерном имитаторе в том, что каждый летчик может усовершенствовать навыки пилотирования боевых машин и отработать действия при возникновении нештатных ситуаций в безопасном режиме на земле.

Данный компьютерный комплекс позволяет военнослужащим освоить правила применения огневых средств поражения по различным целям, отработать тактику действий в ходе ведения воздушного боя, а также осуществлять персональный учет за подготовкой каждого летчика в течение учебного периода.

Тренажер моделирует 3-мерную визуализацию пространства и дает возможность имитировать полет в любых погодных условиях днем и ночью в любой точке планеты.

По завершении подготовки на компьютерном комплексе экипажи штурмовиков приступят к выполнению полетных заданий, в ходе которых будет отработано уничтожение авиационного парка боевых машин, объектов и баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов, а также выполнят элементы сложного и группового пилотажа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.