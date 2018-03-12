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Рособоронэкспорт представляет российское военно-морское вооружение на выставке DIMDEX 2018

13.03.2018 ЦАМТО 246 0
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Макет ПЛ "Амур-1650"
Стенд российской компании "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) на выставке Euronaval 2014. Макет подводной лодки "Амур-1650".
Источник: Ирина Калашникова / ТАСС

ЦАМТО, 12 марта. АО "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию на Международной военно-морской выставке DIMDEX 2018, которая пройдет в городе Дохе (Катар) с 12 по 14 марта.

В выставке также принимают участие ведущие мировые оборонные предприятия из США, Великобритании, Германии, Италии, Китая и других стран.

Руководителем делегации Рособоронэкспорта назначен заместитель генерального директора Сергей Ладыгин.

"Рынок военно-морской техники и морского вооружения на Ближнем Востоке имеет устойчивую тенденцию к росту. На выставке DIMDEX мы представим более 200 современных образцов отечественной продукции военного назначения, которые позволяют адекватно противостоять современным вызовам и угрозам, при этом обеспечивая защиту национальных интересов государств региона", – заявил С.Ладыгин.

На DIMDEX 2018 Рособоронэкспорт представит, в том числе, малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр", сторожевой корабль "Гепард-3.9", океанский патрульный корабль "Гепард-5.1", ракетный корабль проекта 21635 "Сарсар", патрульный корабль проекта 22160, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 "Александрит-Э", судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301, большой десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510. Ожидается повышенное внимание иностранных заказчиков к дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636, "Амур-1650", а также к малым подводным лодкам прибрежного действия на базе проекта "Пиранья".

Из числа комплексов вооружения кораблей и подводных лодок будут представлены интегрированные ракетные системы "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N), 100-мм корабельный артиллерийский комплекс "Универсал-Пума", 57-мм корабельная артиллерийская установка АУ-220М, морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс "Пальма" c зенитными управляемыми ракетами "Сосна-Р", универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, малогабаритный противолодочный комплекс МПТК "Пакет-Э/НК" с антиторпедой, морские донные мины и морская шельфовая мина МШМ, самоходный телеуправляемый искатель – обозначатель мин "Маевка-Э", интегрированная система поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э", а также береговые ракетные комплексы "Бал-Э" и "Бастион".

В рамках выставки представители Рособоронэкспорта проведут презентации ключевых и вызывающих наибольший интерес в регионе образцов вооружения и военной техники для военно-морских сил. Кроме того, запланирована насыщенная деловая программа, предусматривающая переговоры с представителями вооруженных сил и бизнес-структур Катара и других стран региона.

"Рособоронэкспорт представит в Катаре российское оружие, которое не уступает, а по некоторым параметрам превосходит продвигаемые образцы основных мировых производителей продукции военного назначения. Надежность, качество и высокие боевые характеристики нашего оружия подтверждены в реальных условиях в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии. Данное обстоятельство позволяет нашим партнерам объективно оценивать российское вооружение и военную технику, в том числе при принятии решения о его приобретении", – добавил С.Ладыгин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Катар
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Амур-1650
АУ-220М
Бал РК
Бастион
Гепард 3.9
Зубр
Компании
РОЭ
Проекты
12322 Зубр
20382 Тигр
636.3
865 Пиранья
877 Палтус
Калибр КР

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