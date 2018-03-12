Ю.Борисов в интервью "Красной звезде" рассказал о некоторых особенностях новых систем отечественного вооружения



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 12 марта. В интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал о некоторых особенностях новых систем российского оружия.

Прежде всего, Ю.Борисов заявил, что "за рубежом еще не уловили и не осознали самого главного. Послание напоминает о том, что мир сегодня сохраняется только благодаря балансу стратегических сил, в первую очередь – ракетно-ядерных. Попытка получить одностороннее преимущество всегда будет пресекаться, будут вырабатываться соответствующие контрмеры".

"Ставшее уже знаменитым высказывание: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас" – это просто-напросто напоминание всему мировому сообществу, что одностороннего преимущества сегодня достичь невозможно и всегда найдутся контрмеры, гораздо более дешевые меры, чтобы сохранить баланс стратегических сил и обеспечить мир на долгие годы. Собственно, и цель этого послания, и обнародование закрытых до этого материалов только в этом", – почеркнул он.

"Президент достаточно подробно рассказал о характеристиках и продемонстрировал соответствующими видеорядами. Могу только дополнить, что, действительно, эти системы находятся на разной степени готовности. При этом надо отметить главное: принципиальные вопросы технического и научного плана решены, – отметил Ю.Борисов.

Ниже приведены наиболее интересные фрагменты интервью Ю.Борисова газете "Красная звезда"

Тяжелая МБР "Сармат"

Прежде всего, вспомним о том, что на вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она названа "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету.

Взамен ее мы разработали новое изделие, имеющее, безусловно, улучшенные характеристики и стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений. Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" – боевые блоки, которые в совокупности с тяжелыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны. У "Сармата" активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя "Воеводы". Именно это делает новую МБР менее уязвимой.

Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны.

В прошлом году хорошо прошли бросковые испытания. Они, безусловно, будут продолжены, потому что, как вы знаете, ракетная техника требует повышенной надежности. Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний – это, безусловно, нормальная практика.

Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей "Воеводы" мы получим взамен новую ракету "Сармат". Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем.

Система "Авангард"

Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.

Комплекс "Кинжал"

Относительно системы "Кинжал", где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, многое рассказать не имею права. Вы в видеодемонстрации видели, что это комплекс на базе самолета МиГ-31, который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определенных скоростей и ракета начинает дальше уже свое автономное движение. Здесь с технической точки зрения, наверное, всем и так понятно, как это все работает.

Основная первая особенность и сложность – нужно было достичь скоростей гиперзвуковых, то есть около десяти махов. Это позволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летают со средними крейсерскими скоростями около 850–900 км/ч. То есть первая особенность – это в первую очередь скорость.

Вторая особенность системы в том, что она с помощью аэродинамических рулей может осуществлять маневры во время своего полета и обходить все опасные зоны. Имеются в виду зоны противовоздушной или противоракетной обороны. Как выразился наш министр обороны, противоракетный зонтик в этой ситуации становится дырявым. Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель.

Здесь мы продвинулись достаточно далеко, уже с декабря прошлого года первые изделия приняты в опытно-боевую эксплуатацию, они уже стоят на дежурстве. Так что и это далеко не фантастика. Более того, это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия.

Подводное оружие

В чем особенность подводного оружия, которое представил наш Верховный Главнокомандующий во время Послания? Прежде всего, это наличие ядерной энергетической установки. Именно она дала новую энергетику и новые возможности этому оружию. Оно может заныривать на глубины практически свыше тысячи метров и маневрировать в процессе движения к намеченной цели. Практически это автономное средство. Оно не требует никакой коррекции, т.е. гироскопия, система наведения позволяют ей с достаточно высокой точностью, быстро, "без улик" подойти к объекту поражения. Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие. Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства.

Опять же отмечу, что все технические и научные проблемы пройдены. Безусловно, в процессе создания этого оружия поэтапно отрабатывались все основные его элементы. В первую очередь, ядерная энергетическая установка, которая имеет просто фантастические, вот здесь можно применить это слово, характеристики.

Поясню: чтобы вывести на заданную мощность реактор атомной подводной лодки, нужно несколько часов. А здесь все это происходит в считаные секунды. Причем габаритные размеры этой установки таковы, что они позволяют действительно создать торпеду с вполне приемлемыми габаритными и весовыми характеристиками – они рекордные, можно сказать. В этом-то и уникальность нового оружия.

Крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой

Примерно с такими же подходами были созданы крылатые ракеты, которые имеют ядерную энергетическую установку. Это пионерская работа, и мне неизвестны подобные работы за рубежом. Нам впервые, наверное, удалось это сделать. Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью. В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету. Подтверждены в первую очередь возможности вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки. Как вы догадываетесь, стартует она на обычных пороховых двигателях, а потом запускается ядерная установка, и все это нужно сделать очень быстро.

Уникальность этой ракеты в том, что она, может быть, и тихоходнее по сравнению с гиперзвуковым "Кинжалом", но летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение. Практически ее можно обнаружить на самом подходе к цели, а возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой. Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать. В этом еще одна ее уникальность. Но ни в коем случае мы не хотели и не преследовали цели бряцать этим оружием и говорить, что мы вырвались вперед. Мы просто-напросто предупредили: не играйте с нами в эти игры. Мы всегда найдем соответствующие контрмеры. В этом, наверное, основной смысл обнародования этих замечательных, знаковых результатов.

Лазерное оружие

С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы.

Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды. Я думаю, что динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы.

Это, замечу, очень опасная вещь, лучше вовремя договориться. Договориться и обеспечить мир на нашей планете. Она слишком маленькая и слишком уязвимая. Существует, наверное, гораздо больше внешних угроз, против которых, объединившись, можно эффективно работать".

Полностью интервью Ю.Борисова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".