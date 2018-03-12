Плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота пополнила соединение кораблей ВМФ в Средиземном море



Судно технического обеспечения ПМ-138. Источник: www.militaryparitet.com. Судно технического обеспечения ПМ-138. Источник: www.militaryparitet.com.

ЦАМТО, 12 марта. Плавмастерская Черноморского флота (ЧФ) ПМ-138 в соответствии с плановой ротацией сил совершила переход из Севастополя в Средиземное море и 9 марта вошла в состав постоянного соединения ВМФ в этом регионе.

В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж будет осуществлять обеспечение поддержания технической готовности кораблей и судов российского ВМФ, выполняющих задачи в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

"ПМ-138" – плавучая мастерская проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. При полном водоизмещении 5660 тонн длина судна составляет более 122 м, максимальная скорость – 13,5 узлов, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток.