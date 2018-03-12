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Доля современных образцов вооружения ВДВ за пять лет выросла в 3,5 раза

13.03.2018 ТАСС 262 0
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Военнослужащие во время тактических учений ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие во время тактических учений ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Количество современных средств десантирования и парашютных систем увеличилось в 1,4 раза, средств противовоздушной обороны - в 3,5 раза, а бронетанкового вооружения и техники - в 2,4 раза

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Доля современных образцов вооружения у воздушно-десантных войск (ВДВ) выросла в 3,5 раза за последние пять лет. Об этом в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник, рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В соединения и воинские части уже поступило свыше 42 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а маневренные возможности - в 1,3 раза. Реализация заданий государственного оборонного заказа в 2012-2017 годах в интересах ВДВ позволила повысить долю современных образцов в 3,5 раза", - сообщил Сердюков.

Командующий отметил, что количество современных средств десантирования и парашютных систем на вооружении ВДВ увеличилось в 1,4 раза, средств противовоздушной обороны - в 3,5 раза, а бронетанкового вооружения и техники - в 2,4 раза.

По словам Сердюкова, на вооружении ВДВ находятся пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ, семь самоходно-артиллерийских дивизионов, оснащенных модернизированными 120-мм самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9-1М "Нона-С" и модернизированными пунктами разведки и управления огнем артиллерии, а также радиолокационными комплексами "Аистенок" и "Соболятник".
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Нона-С
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Гособоронзаказ

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