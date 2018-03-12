Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 19 летательных аппаратов других стран

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в издании, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 19 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в публикации.