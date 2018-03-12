Ракетный корабль "Татарстан" вышел в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб



Сторожевой корабль "Татарстан" (пр. 11661).

Источник: Фото с сайта Минобороны России Сторожевой корабль "Татарстан" (пр. 11661).Источник: Фото с сайта Минобороны России

Выход корабля осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Татарстан" вышел в море из пункта постоянной дислокации в Дагестане для выполнения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс службе Южного военного округа.

"Выход корабля "Татарстан" осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2: экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море", - отметили в пресс-службе.

В ходе учебно-боевых тренировок моряки отработают тактические приемы и способы применения корабельного оружия с выполнением стрельб зенитными ракетами по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

Ракетный корабль "Татарстан" вошел в состав Каспийской флотилии в 2003 году и был назначен флагманским кораблем.