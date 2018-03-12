Ракетный корабль "Татарстан" вышел в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб
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Сторожевой корабль "Татарстан" (пр. 11661).
Источник: Фото с сайта Минобороны России
Выход корабля осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Татарстан" вышел в море из пункта постоянной дислокации в Дагестане для выполнения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс службе Южного военного округа.
"Выход корабля "Татарстан" осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2: экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море", - отметили в пресс-службе.
В ходе учебно-боевых тренировок моряки отработают тактические приемы и способы применения корабельного оружия с выполнением стрельб зенитными ракетами по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.
Ракетный корабль "Татарстан" вошел в состав Каспийской флотилии в 2003 году и был назначен флагманским кораблем.
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12.03.2018
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