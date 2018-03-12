В Минобороны рассказали об утилизации баллистических ракет "Сатана"
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Баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» (СС — 18 «Сатана»).
Источник: foto-basa.com
Министерство обороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО), им на смену придут комплексы "Сармат". Об этом газете "Красная звезда" рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.
"На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал он.
"Мы разработали новое изделие "Сармат", имеющее повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений. Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различные боевые блоки, которые в совокупности с ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны", — пояснил Борисов.
11 марта главком РВСН Сергей Каракаев раскрыл некоторые подробности новейших "Сарматов". По его словам, ракета сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках. Он добавил, что до 2025 года в войска должны поступить более 40 комплексов.
Об успешном испытании РС-28 1 марта объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления главы государства были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар "Сармата", пока не существует.
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12.03.2018
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