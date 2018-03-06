Рогозин: ОПК получил в 2017 году 27 млрд руб. на поддержку экспорта гражданской продукции
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
По словам вице-премьера, для стимулирования продажи используются все инструменты поддержки экспорта продукции гражданского назначения оборонных предприятий
ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Государство намерено поддерживать экспорт продукции гражданского назначения, произведенной на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывая военно-промышленную конференцию "Диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК".
"Для стимулирования продажи на внешние рынки используются все инструменты поддержки экспорта продукции гражданского назначения оборонных предприятий", - сказал он. "В прошлом году такие предприятия получили на эти цели более 27 млрд рублей", - сказал Рогозин.
Вице-премьер напомнил, что комплекс программных мероприятий, направленных на диверсификацию продукции "оборонки", реализуется, в частности, госкорпорацией "Ростех". Предварительный срез показал, по его словам, что доля гражданской продукции в общем объеме номенклатуры, выпускаемой организациями ОПК, входящими в корпорацию, в настоящее время составляет около 25%.
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06.03.2018
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