Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта
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Девушки на параде Победы 2016.
Источник: yaplakal.com
Министр отметил, что в вооруженных силах сейчас служит более 44 тыс. женщин
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим 8 марта.
"Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите Отечества. Жен военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага. И, конечно же, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов, кто своим повседневным трудом вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны", - заявил Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.
По словам министра, сейчас в вооруженных силах служат около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из них - офицеры, 7,5 тыс. - прапорщики и мичманы. На должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тыс. женщин. Кроме того, в учебных заведениях Минобороны проходят подготовку свыше 1 тыс. 300 девушек-курсантов, 93% из них - по программам высшего образования.
"И вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями", - подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что в прошлом году президент России поощрил 112 женщин.
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06.03.2018
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