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Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта

07.03.2018 ТАСС 78 0
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Парад Победы
Девушки на параде Победы 2016.
Источник: yaplakal.com

Министр отметил, что в вооруженных силах сейчас служит более 44 тыс. женщин

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим 8 марта.

"Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите Отечества. Жен военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага. И, конечно же, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов, кто своим повседневным трудом вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны", - заявил Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.

По словам министра, сейчас в вооруженных силах служат около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из них - офицеры, 7,5 тыс. - прапорщики и мичманы. На должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тыс. женщин. Кроме того, в учебных заведениях Минобороны проходят подготовку свыше 1 тыс. 300 девушек-курсантов, 93% из них - по программам высшего образования.

"И вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году президент России поощрил 112 женщин.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Ил-112
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Шойгу Сергей
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