Более 30 артиллерийских систем, танки и гаубицы поступят в ВДВ в этом году
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Военнослужащие во время тактических учений ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, а также танки Т72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30 будут поставлены в Воздушно-десантные войска в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнём, танки Т72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжат развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.
"В целях повышения их боевых возможностей совершенствуем систему управления, материально-техническое обеспечение, объекты инфраструктуры и учебно-материальную базу. Активно оснащаем соединения и части перспективным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул глава Минобороны.
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06.03.2018
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