Минобороны планирует получить первые два Ми-28НМ до ноября 2018 года



Ударный вертолёт Ми-28НМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Ударный вертолёт Ми-28НМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Холдинг "Вертолеты России" поставит первую партию модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ до ноября текущего года, сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"У нас завершение контракта - ноябрь текущего года, мы идем в графике", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках поставки Минобороны РФ первой партии Ми-28 НМ.

Богинский добавил, что контракт предусматривает поставку двух машин.