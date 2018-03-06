Минобороны планирует получить первые два Ми-28НМ до ноября 2018 года
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Ударный вертолёт Ми-28НМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Холдинг "Вертолеты России" поставит первую партию модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ до ноября текущего года, сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"У нас завершение контракта - ноябрь текущего года, мы идем в графике", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках поставки Минобороны РФ первой партии Ми-28 НМ.
Богинский добавил, что контракт предусматривает поставку двух машин.
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06.03.2018
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