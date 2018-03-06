Строительство летно-испытательного комплекса вертолетного кластера в Батайске начнется в июне 2018 года
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Вертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии.
Источник: © РИА Новости / Виктор Толочко
ЦАМТО, 6 марта. Холдинг "Вертолеты России" в июне 2018 года приступит к строительству летно-испытательного комплекса предприятия "Роствертол" в вертолетном кластере в Батайске.
Новый комплекс позволит сократить испытательные полеты над городской застройкой Ростова-на-Дону и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.
К настоящему времени по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение, основные технико-экономические показатели утверждены Минпромторгом России. Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года.
В рамках проекта создания вертолетного кластера в Батайск также планируется перенести агрегатно-сборочное производство "Роствертола", цех окончательной сборки и производственно-логистический комплекс. До конца года будет завершена разработка соответствующей проектной документации. Кроме того, в Батайске будут развернуты центр поддержки и эксплуатации вертолетной техники и авиационный учебный центр.
"На сегодняшний день на аэродроме "Батайск" развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов. Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону, а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Первым этапом формирования вертолетного кластера стал ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома "Батайск" на участке 48 тыс. кв. м, что позволяет выполнять полеты вертолетов типа Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках обучения инозаказчика по заключенным контрактам на поставку вертолетной техники.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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06.03.2018
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