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Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом

07.03.2018 ЦАМТО 79 0
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ВПК-7829 "Бумеранг"
Вариант унифицированной колесной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" с обитаемым боевым модулем Б05Я01 "Бережок" разработки АО "Конструкторское бюро приборострения", на форуме "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.
Источник: otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 6 марта. Колесный танк, который планируется создать на базе перспективной унифицированной бронированной колесной платформы "Бумеранг", сможет быстрее и эффективнее решать задачи антитеррора, чем существующие гусеничные машины.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил руководитель направления предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Сергей Суворов.

Ранее гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий заявил в эфире телеканала "Звезда", что компания в ближайшее время планирует разработать танк на перспективной колесной бронированной платформе "Бумеранг".

"Создание колесного танка – один из вариантов использования шасси "Бумеранга" и возможность обеспечения высокой мобильности для различных подразделений. В условиях современных вялотекущих военных конфликтов и антитеррористических операций мобильный колесный танк сможет быстро обеспечить сосредоточение усилий на том или ином направлении, обеспечивая эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, нежели громоздкие гусеничные машины", – сказал С.Суворов.

Собеседник агентства добавил, что другим достоинством колесного танка является то, что в ходе боевых действий эта машина причиняет меньший ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь, дорогам.

Говоря о сроках создания танка "Бумеранг", С.Суворов напомнил, что сегодня ООО "ВПК" ведет предварительные испытания самой платформы, и после окончания госиспытаний и принятия на вооружение российской армии бронетранспортера и БМП на этом шасси специалисты компании сконцентрируются на разработке новых машин семейства, в том числе и танка.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
ВПК ООО

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