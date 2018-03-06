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Владимир Путин: Россия в 2017 году экспортировала вооружений на сумму более 15 млрд. долларов

07.03.2018 ЦАМТО 106 0
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Владимир Путин
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 6 марта. Президент России Владимир Путин 5 марта провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Ниже вступительное слово В.Путина на заседании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы проводим первое в текущем году заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Сегодня предлагаю обсудить актуальные задачи в этой сфере, утвердить планы на ближайшую перспективу.

По традиции начну с итогов работы за прошлый год. Отмечу, что Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объем зарубежных поставок вооружения и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 млрд. долл.

Умение эффективно работать, даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий, подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС, ее устойчивость и огромный потенциал.

Хочу поблагодарить руководителей, коллективы наших оборонных предприятий – всех, кто работает по линии ВТС, за достигнутые результаты. Этот успех особенно ценен из-за жестких, неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия. Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, цель которого не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить их отставание в военной области.

Умение эффективно работать, даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий, подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС, ее устойчивость и огромный потенциал. Такую оценку дают сами покупатели и потенциальные заказчики российского вооружения и военной техники. Причем география нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает 100 государств.

По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил 16 млрд. долл. Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более 45 млрд. долл. Это значит, отечественный ОПК на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку самых передовых и перспективных оборонных систем.

На нашей стороне – проверенная временем репутация честного, порядочного, делового партнера, который всегда строго соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства.

Опыт современных войн и конфликтов показывает, что недопустимо пренебрегать средствами защиты государственного суверенитета и безопасности людей. Россия будет активно развивать военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами, в том числе в самых высокотехнологичных сегментах по тем видам ВиВТ – авиация, ПВО, вооружения Сухопутных войск, военно-морская техника, – которые продемонстрировали исключительную эффективность в ходе операции в Сирии.

При этом подчеркну, мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности. На нашей стороне – проверенная временем репутация честного, порядочного, делового партнера, который всегда строго соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства".
06.03.2018
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

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