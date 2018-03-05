Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Израиль не приемлет наличия у Ирана военных баз в Сирии и будет добиваться изменения ситуации - замгендиректора МИД

06.03.2018 Интерфакс-АВН 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник: presstv.ir

Израиль готов применить не только дипломатические методы

Иерусалим. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, он будет делать все, чтобы ситуация изменилась, заявил заместитель генерального директора, директор департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Этот вопрос с Москвой обсуждался, у нас есть данные, я не могу сказать, сколько баз, они разбросаны и они существуют. Мы сказали, что для нас это неприемлемая ситуация, как и вообще присутствие Ирана. Тем более, когда у них есть базы, это уже постоянное присутствие. Мы говорим об этом открыто",- сказал А.Бен-Цви в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Наш премьер-министр заявлял средствам массовой информации, что мы будем делать все для того, чтобы эта ситуация не осталась такой. Мы будем применять все методы: дипломатические и не только, чтобы этого не произошло",- подчеркнул он.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы