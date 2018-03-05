Израиль не приемлет наличия у Ирана военных баз в Сирии и будет добиваться изменения ситуации - замгендиректора МИД



Члены военизированной организации "Хезболлах".

Источник: presstv.ir Члены военизированной организации "Хезболлах".Источник: presstv.ir

Израиль готов применить не только дипломатические методы

Иерусалим. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, он будет делать все, чтобы ситуация изменилась, заявил заместитель генерального директора, директор департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Этот вопрос с Москвой обсуждался, у нас есть данные, я не могу сказать, сколько баз, они разбросаны и они существуют. Мы сказали, что для нас это неприемлемая ситуация, как и вообще присутствие Ирана. Тем более, когда у них есть базы, это уже постоянное присутствие. Мы говорим об этом открыто",- сказал А.Бен-Цви в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Наш премьер-министр заявлял средствам массовой информации, что мы будем делать все для того, чтобы эта ситуация не осталась такой. Мы будем применять все методы: дипломатические и не только, чтобы этого не произошло",- подчеркнул он.