Израиль не приемлет наличия у Ирана военных баз в Сирии и будет добиваться изменения ситуации - замгендиректора МИД
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Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник: presstv.ir
Израиль готов применить не только дипломатические методы
Иерусалим. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, он будет делать все, чтобы ситуация изменилась, заявил заместитель генерального директора, директор департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.
"Этот вопрос с Москвой обсуждался, у нас есть данные, я не могу сказать, сколько баз, они разбросаны и они существуют. Мы сказали, что для нас это неприемлемая ситуация, как и вообще присутствие Ирана. Тем более, когда у них есть базы, это уже постоянное присутствие. Мы говорим об этом открыто",- сказал А.Бен-Цви в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Наш премьер-министр заявлял средствам массовой информации, что мы будем делать все для того, чтобы эта ситуация не осталась такой. Мы будем применять все методы: дипломатические и не только, чтобы этого не произошло",- подчеркнул он.
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05.03.2018
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