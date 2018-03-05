Новые истребители США F-35 имеют проблемы с двигателями и ПО
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Истребитель F-35.
Источник: Фейсбук
Американским ВВС дорого обошлись закупки F-35. Чуть больше половины из поставленных самолетов могут летать. На вооружение в США, Японию, Норвегию и Израиль поступило 280 истребителей. Больше всего брака пришлось на технику, отправленную за рубеж.
У F-35 проблемы с двигателями и программным обеспечением (ПО). Запасные части для самолетов - до сих пор дефицит на рынке. В планах у Пентагона закупить еще 620 истребителей нового поколения. Производитель срывает все сроки по заказам и не собирается снижать цену.
Каждый самолет сейчас обходится армии США в $100 млн. Скидка на бракованную технику, судя по всему, не предполагается.
Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал "Известия". Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них - "Ростелеком", "Триколор", МТС, "Билайн", "ЭР-Телеком", "Акадо", "МегаФон ТВ" и "Орион-Экспресс". Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.
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05.03.2018
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