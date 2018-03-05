Путин: объем поставок оружия из РФ в 2017 году превысил $15 млрд
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Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
При этом глава государства подчеркнул, что в сфере ВТС Россия никогда не поставит коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, объем поставок растет третий год и составил в 2017 году более $15 млрд.
"Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка, - заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. - Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более $15 млрд".
Глава государства поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий "оборонки" и всех, кто работает в сфере ВТС, за достигнутые результаты. "Этот успех особенно ценен из-за жестких неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия", - подчеркнул он.
Кроме того, Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до $16 млрд. Он также отметил солидный объем портфеля заказов на российское вооружение и военную технику.
"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает сто государств, - отметил он в ходе заседания. - По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил $16 млрд. Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более $45 млрд".
Давление третьих стран на РФ
По словам президента, третьи страны оказывают "беспрецедентное и неприкрытое" давление на партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы устранить РФ как конкурента и подорвать обороноспособность ее партнеров.
"Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, - заявил Путин. - Его цель - не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить из отставание в военной области".
"Умение эффективно работать даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС, ее устойчивость и огромный потенциал", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что такую оценку дают сами покупатели и потенциальные заказчики российского вооружения и военной техники.
Приоритеты России в сфере ВТС
При этом Путин подчеркнул, что в сфере ВТС Россия никогда не поставит коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности.
"Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности, - заявил он. - На нашей стороне - проверенная временем репутация честного порядочного, делового партнера, который всегда соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства".
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05.03.2018
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