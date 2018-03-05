Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: объем поставок оружия из РФ в 2017 году превысил $15 млрд

06.03.2018 ТАСС 134 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

При этом глава государства подчеркнул, что в сфере ВТС Россия никогда не поставит коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, объем поставок растет третий год и составил в 2017 году более $15 млрд.

"Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка, - заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. - Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более $15 млрд".

Глава государства поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий "оборонки" и всех, кто работает в сфере ВТС, за достигнутые результаты. "Этот успех особенно ценен из-за жестких неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия", - подчеркнул он.

Кроме того, Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до $16 млрд. Он также отметил солидный объем портфеля заказов на российское вооружение и военную технику.

"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает сто государств, - отметил он в ходе заседания. - По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил $16 млрд. Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более $45 млрд".

Давление третьих стран на РФ

По словам президента, третьи страны оказывают "беспрецедентное и неприкрытое" давление на партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы устранить РФ как конкурента и подорвать обороноспособность ее партнеров.

"Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, - заявил Путин. - Его цель - не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить из отставание в военной области".

"Умение эффективно работать даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС, ее устойчивость и огромный потенциал", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что такую оценку дают сами покупатели и потенциальные заказчики российского вооружения и военной техники.

Приоритеты России в сфере ВТС

При этом Путин подчеркнул, что в сфере ВТС Россия никогда не поставит коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности.

"Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности, - заявил он. - На нашей стороне - проверенная временем репутация честного порядочного, делового партнера, который всегда соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства".
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы