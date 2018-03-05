Наращивание ядерного потенциала России направлено на поражение американской системы противоракетной обороны



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

Россия разрабатывает целый ряд новых стратегических ядерных вооружений, способных уничтожить американскую систему противоракетной обороны.

Как сообщил Кремль, к этому Россию подтолкнуло решение Джорджа Буша-младшего выйти из Договора об ограничении систем ПРО, о котором было объявлено 13 декабря 2001 года. Тем не менее, хотя русские в настоящее время занимаются разработкой целого ряда новых вооружений, это вряд ли окажет существенное влияние на стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном. Истинная проблема заключается в том, что эти обстоятельства ставят под угрозу тот с трудом достигнутый режим контроля над вооружениями, который сыграл решающую роль в завершении холодной войны между США и Советским Союзом. Более того, по мере роста напряженности в отношениях между США и Россией эти две крупные державы постепенно приближаются к тому, что можно назвать новой холодной войной.

"Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия, - сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию 1 марта. - Напомню, что система глобальной ПРО США создается главным образом для борьбы с ракетами стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это оружие составляет основу наших Сил ядерного сдерживания. Так же как, впрочем, и других государств ядерного клуба".

Сохранение российского ядерного потенциала устрашения

Чтобы противостоять тому, что Кремль считает попытками США свести на нет эффективность российских стратегических ядерных средств устрашения, Москва инициировала реализацию программы по разработке нового оружия, способного уничтожить любую американскую систему противоракетной обороны. "В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы, - подчеркнул Путин. - Кроме того, мы приступили к разработке нового поколения ракет".

Среди них можно выделить грозную тяжелую многоступенчатую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которая в настоящее время находится в разработке и которая должна заменить собой мощную 210-тонную ракету Р-36М2 "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"). Эта ракета летит по необычной траектории, чтобы системы ПВО не могли перехватить ее.

"Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе. Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование, - сказал Путин. - Но возможности ракеты "Сармат" значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков - больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки".

Особенно опасной ракету "Сармат" делает то, что она способна лететь по траектории, пролегающей через Южный полюс, полностью минуя нынешнюю американскую систему ПРО. "Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, - продолжил Путин. - "Сармат" - это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха".

В то время как западные эксперты уже знали о разработке ракет "Сармат", Путин рассказал о целом ряде небаллистических ракет - о некоторых из них было известно ранее, другие же стали новостью - которые могут обходить американские системы ПВО. Одна из них - крылатая ракета с атомной силовой установкой, чей прототип русские уже испытали.

"Одно из них - создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз! - большую дальность полета, которая является практически неограниченной, - сказал Путин. - Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

Путин также упомянул о российской атомной торпеде "Статус-6", которая будет оснащена компактным ядерным реактором и массивной боеголовкой мощностью в 100 мегатонн. "В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы сказал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей, - продолжил Путин. - Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру".

Путин также упомянул о ранее неизвестной гиперзвуковой крылатой ракете с ядерными и неядерными БЧ под названием "Кинжал", которую Россия недавно испытала. Путин добавил, что эта ракета уже начинает поступать на вооружение в российскую армию. "Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, - сказал Путин. - Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему "Кинжал"".

Путин также рассказал о том, что Россия успешно испытала гиперзвуковой ракетоплан, который также можно использовать для доставки ядерной боевой части на межконтинентальные расстояния. "Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены, - сказал он. - Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы - этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард"".

Путин блефует?

Эксперты по российским вооруженным силам считают, что Путин не преувеличивает, рассказывая о новом оружии России. Более того, существование большинства из этих новых вооружений тоже никого не удивило. "Речь идет о нескольких новых разработках. Полагаю, мы знали о большинстве из них, но не обо всех, - сказал Павел Подвиг, директор Проекта исследования российских ядерных сил. - Я впервые слышу о крылатой ракете с ядерной силовой установкой или системе "Кинжал". "Сармат", кажется, больше, чем мы думали, хотя я готов усомниться в названных Путиным показателях - 200-тонная и тому подобное".

Более того, нет оснований полагать, что это новое российское оружие нежизнеспособно. Напротив, велика вероятность того, что большинство из названных разработок реальны. "Русские, по всей видимости, испытали все то, что Путин показал, поэтому все это правдоподобно, - заметил Подвиг. - Принесут ли они какую-то пользу - это совсем другой вопрос. Я не думаю, что все они по-настоящему необходимы, если говорить о противодействии ПРО".

Майкл Кофман (Michael Kofman), исследователь из Центра военно-морского анализа, специализирующийся на изучении российского оружия, согласен с тем, что все те системы, которыми похвалялся Путин, вполне правдоподобны и осуществимы. "Большинство из них реальны, но весь вопрос в том, являются ли они системами отдаленного или ближайшего будущего", - сказал Кофман.

Стратегические последствия в краткосрочной перспективе

В целом в краткосрочной перспективе новые российские системы никак не скажутся на США. Действительно, у Америки нет средств противодействия ядерному потенциалу, уже имеющемуся в распоряжении России. "Пока нет и не предвидится никаких систем ПРО, способных противостоять тому, что уже есть в российском стратегическом арсенале - нет, ничего не изменится", - отметил Джошуа Поллак (Joshua H. Pollack), редактор Nonproliferation Review и старший научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия.

Подвиг согласился с оценкой Поллака: в целом, баланс сил останется более или менее стабильным. "Это не изменит баланс в том смысле, что это не послужит толчком к количественному увеличению числа ракет и боеголовок, - сказал Подвиг. - Но эти системы, несомненно, осложнят ситуацию и сделают ее более опасной".

Випин Наранг (Vipin Narang), профессор политологии в Массачусетском технологическом университете, отметил, что одной из главных причин отказа США от разработки крылатых ракет с атомной силовой установкой стал высокий риск аварий. "По всей видимости, испытания [русских] провалились, - сказал Наранг. - Мы тоже предпринимали такие попытки в период холодной войны (проект "Плутон"), но незащищенный маленький атомный реактор на крылатой ракете - это сумасшествие".

Стратегические последствия в долгосрочной перспективе

В долгосрочной перспективе последствия развертывания нового российского оружия для США будут более значительными - особенно развертывания крылатых ракет с атомными силовыми установками и гиперзвуковых крылатых ракет. Это новое оружие может нанести серьезный удар по действующему режиму контроля над вооружениями.

"С моей точки зрения, здесь интересно то, что развертывание некоторых из этих новых систем будет противоречить ограничениям, прописанным в новом Договоре по СНВ, который был составлен так, чтобы ограничить число баллистических ракет (и стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие), - сказал Поллак. - США даже в одностороннем порядке заявили, что планирующие ракеты не попадают под определение "баллистических ракет". Если в него не будут внесены изменения, новый Договор по СНВ утратит свою актуальность в течение нескольких лет. Если после этого мы захотим добиться сокращений стратегических вооружений, важно будет составить такой договор, который коснется и тех новых средств доставки, которые русские уже успешно применяют на практике. Но я сомневаюсь в том, что Республиканская партия заинтересована в заключении каких-либо соглашений по контролю над вооружениями. Они сделали выбор в пользу гонки вооружений, и ни один договор не пройдет через Сенат, если у него не будет хотя бы минимальной поддержки со стороны республиканцев".

По мнению Кофмана, угроза не настолько серьезна, как может показаться, несмотря на жесткую риторику Путина. "Только крылатые ракеты несут в себе опасность для нынешнего баланса ядерных сил, потому что это та стратегическая система, на которую не распространяется режим контроля над вооружениями, - сказал Кофман. - Однако такие системы являются слишком дорогостоящими, чтобы развертывать их в большом количестве, а некоторые из них требуют уникальных платформ для доставки, поэтому они представляют собой оружие третьего удара - к примеру, атомная торпеда - это эксклюзивное оружие".

Проблемы связаны не столько с эксплуатацией этого оружия, сколько с контролем над вооружениями: эти новые системы сведут на нет такие соглашения, как новый Договор по СНВ. Основным вторичным следствием решения России разработать это новое оружие станет распад режима контроля над вооружениями. "Главным следствием станет утрата соглашений по контролю над вооружениями и их предполагаемой ценности в глазах других ядерных держав, - отметил Кофман. - Те стабилизирующие меры, которые мы приняли в эпоху холодной войны, будут рассыпаться одна за другой".

Долгосрочные риски для стратегического баланса и режима контроля над вооружениями довольно трудно просчитать, если верить Николаю Сокову, который принимал участие в переговорах СССР и России по вопросу ядерного оружия и который сегодня является старшим научным сотрудником Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия. "Это труднее просчитать, больше причин для той или другой стороны подозревать соперника в стремлении нанести первый удар, и, как следствие, больше причин для гонки вооружений, - сказал Соков. - Сейчас крайне необходимо провести серьезный глубокий процесс осуществления контроля над вооружениями, но в ближайшее время это вряд ли случится. Реализация большинства из этих программ потребует довольно много времени, то есть теоретически мы можем вести переговоры, которые помогут стабилизировать наши стратегические отношения. Но сегодня никто в этом не заинтересован".

Скорость убивает

Другая потенциальная проблема новой ядерной эпохи связана со скоростью этих новых гиперзвуковых систем с ядерными и неядерными БЧ. Если раньше у политического руководства было около 20-30 минут для принятия решения о нанесения ответного удара, то с развитием гиперзвуковых систем это время существенно сокращается.

Вполне возможно, что у лидеров будет всего несколько минут - иногда всего 5 минут - для того, чтобы принять решение, которое решит судьбу планеты. Некоторые лидеры, возможно, захотят отдать приказ о нанесении удара, не дожидаясь информации о том, осуществляется ли атака с применением обычного или ядерного оружия, потому что промедление может грозить обезоруживающим первым ударом.

"Скорость этого оружия и время доставки оружия с ядерными и неядерными БЧ становятся серьезной проблемой с точки зрения стабильности в кризисной обстановке, - сказал Кофман. - Гиперзвуковое оружие поднимает серьезные вопросы, касающиеся предупреждения, принятия решений и так далее. Мы хотим, чтобы у нас было больше времени для того, чтобы определиться с ответными мерами, а не меньше. Однако мы все работаем над тем, чтобы этого времени у нас стало еще меньше".

В этом смысле гиперзвуковое оружие с ядерными боеголовками несет в себе огромный дестабилизирующий потенциал. Поэтому, по мнению Сокова, в ходе будущих переговоров по контролю над вооружениями обязательно нужно будет рассмотреть такое оружие.

Новая холодная война?

Хотя западным экспертам по контролю над вооружениями уже известно о большинстве из этих новых российских систем, речь Путина была направлена непосредственно на США и прозвучала накануне президентских выборов в России. Выбор времени и основной посыл выступления Путина неслучайны. Россия и сам Путин, по всей видимости, искренне недовольны тем, что Кремль считает враждебными действиями Америки и Запада в целом.

Путин подчеркнул, что его выступление должно удержать Запад от того, что он считает агрессией против России. "Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой - неоправданно затратными и в конечном итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает", - сказал Путин.

Путин также упомянул о подготовленном Пентагоном новом Обзоре состава и количества ядерного оружия, составители которого призвали к разработке нового американского ядерного оружия и понизили ядерный порог Вашингтона. "Большую озабоченность вызывают и некоторые положения обновленного обзора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что она может быть пущена в ход в ответ на удары обычными вооружениями или даже на киберугрозу", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия отреагирует на любую атаку с применением ядерного оружия, осуществив ответный ядерный удар. "Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных и других видов оружия массового поражения или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Все очень четко, ясно, конкретно, - сказал он. - В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями".

Эксперты по России единодушны в том, что Путин отправил администрации Трампа очень резкий сигнал: если Вашингтон хочет добиться начала новой холодной войны, Москва готова к реваншу. "Эта речь - своеобразный средний палец, направленный в сторону США, - отметил Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики в Москве. - Они объявили нам новую холодную войну. Мы принимаем вызов".

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

The National Interest, США