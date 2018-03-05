Украина приобретет в США ПТРК "Джавелин" – DSCA
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Cолдаты стреляют из ПРТК "Джавелин" в Хорватии.
Источник: © AFP 2017, DOD
ЦАМТО, 5 марта. Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Полная стоимость продажи может составить 47 млн. долл.
Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной поставке 1 марта.
Правительство Украины обратилось к администрации США с запросом о продаже 210 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 37 прицельно-пусковых устройств (CLU), включая два в качестве источника запасных частей.
Запрос также включает поставку тренажеров базовой подготовки (BST), техническую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, доставку, обучение и другие связанные элементы материально-технического обеспечения.
Как заявлено, "реализация данной программы обеспечит поддержку внешней политики США и позволит повысить оборонный потенциал Украины для защиты суверенитета и территориальной целостности страны".
Основным подрядчиком программы выбрана компания Javelin Joint Venture, являющаяся совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin. Ракеты будут поставлены из запасов армии США, а прицельно-пусковые устройства – из наличия специального фонда оборонных закупок (SDAF – Special Defense Acquisition Fund).
Реализация этой продажи потребует временного выезда в Украину представителей правительства США и/или подрядчика для проведения обучения.
Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.
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05.03.2018
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