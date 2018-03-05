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В 2018 году в рамках ОКР "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы

06.03.2018 ЦАМТО 77 0
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ПБС-925
Парашютная бесплатформенная система ПБС-925.
Источник: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 5 марта. В 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник воздушно-десантной подготовки – заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Как отметил В.Кочетков, "конструкторские разработки в области людских парашютов направлены, в том числе и на парашютные системы специального назначения, поскольку на первый план выходит применение подразделений с разведывательно-диверсионными задачами. Исходя из этого, сформировались основные направления развития средств десантирования личного состава: разработка грузовых контейнеров для десантников; развитие средств экипировки десантников; альтернативные способы десантирования личного состава (мотодельтапланы, парапланы, системы беспарашютного десантирования).

По его словам, "к ним относится перспективная парашютная система специального назначения "Дальнолет", которая предназначена для десантирования личного состава с высот 1200–8000 м на скорости полета летательного аппарата до 350 км/ч с задержкой в раскрытии парашюта от 3 до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес – 190 кг, дальность полета под основным парашютом с высоты 8000 м – до 60 км. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта".

Кроме того, В.Кочетков сообщил, что "в рамках проведенной опытно-конструкторской работы "Арбитр" разработаны парашютные системы специального назначения по типу "Крыло" – "Хит-эксперт", "Арбалет-ТР", "Фламинго", "Бриз" и комплект кислородного оборудования для десантирования с больших высот.

По его словам, "ООО "Медиа софт" разработало индивидуальное навигационное оборудование, позволяющее автоматически решать математическую задачу построения оптимального маршрута полета парашютиста в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, на незнакомую местность (площадку приземления), отображая на экране высоту полета, расстояние до точки приземления, скорость горизонтального планирования и взаимное расположение парашютистов группы при снижении".

"Современные парашютные системы отличаются высокой надежностью и дают возможность совершать прыжки с больших высот из военно-транспортных самолетов и вертолетов", – заключил В.Кочетков.
05.03.2018
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