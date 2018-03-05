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В Минске состоялось координационное совещание по вопросам развития сотрудничества в области применения БЛА

06.03.2018 ЦАМТО 69 0
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Альбатрос
Белорусская компания "Аэросистема" представила новый комплекс с беспилотным летательным аппаратом тактического класса "Альбатрос". Аппарат взлётной массой 19 кг внешне напоминает американский Boeing ScanEagle. Сообщается, что в настоящее время в разработке находится несколько модификаций БЛА, как с электрической силовой установкой, так и с двигателем внутреннего сгорания.
Источник: bmpd

ЦАМТО, 5 марта. В работе совещания приняли участие представители военных ведомств государств Содружества и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Участники координационного совещания обсудили развитие организационных и правовых механизмов многостороннего военного сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов.

В ходе обмена мнениями участники координационного совещания поддержали предложение Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь о развитии сотрудничества вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств в области применения беспилотных летательных аппаратов.

Также участники координационного совещания заслушали информацию представителя Министерства обороны Российской Федерации об опыте применения беспилотных летательных аппаратов в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Признано целесообразным осуществление координации и развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов в форме проведения специализированных координационных совещаний и организации совместных мероприятий по профилю сотрудничества.

По итогам координационного совещания согласованы проекты документов по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов для их рассмотрения на очередном заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.03.2018
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Белоруссия
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