В соединение ЮВО поступил на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии
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Вид сбоку РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru.
ЦАМТО, 5 марта. В соединение ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новейший комплекс управления огнем артиллерии 1В198.
Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизионом реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем.
Наряду с оптическими приборами разведки, в его состав входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.
Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции – менее 1 мин., сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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05.03.2018
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