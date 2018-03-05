В соединение ЮВО поступил на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии



Вид сбоку РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru. Вид сбоку РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru.

ЦАМТО, 5 марта. В соединение ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новейший комплекс управления огнем артиллерии 1В198.

Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизионом реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем.

Наряду с оптическими приборами разведки, в его состав входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции – менее 1 мин., сообщает пресс-служба Южного военного округа.