Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В соединение ЮВО поступил на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии

06.03.2018 ЦАМТО 99 0
0
Понравилась новость?
 +1
Tornado-G_002
Вид сбоку РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru.

ЦАМТО, 5 марта. В соединение ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новейший комплекс управления огнем артиллерии 1В198.

Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизионом реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем.

Наряду с оптическими приборами разведки, в его состав входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции – менее 1 мин., сообщает пресс-служба Южного военного округа.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы