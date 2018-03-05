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Военные ЗВО в ходе учений провели успешный боевой пуск ракеты комплекса "Искандер-М"

06.03.2018 ТАСС 74 0
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Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М"
Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М".
Источник: ТАСС/пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Оперативно-тактический ракетный комплекс предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и так далее

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа выполнили на полигоне Капустин Яр успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на дальность свыше 100 км. Об этом сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда" в номере за понедельник.

"Пуск ракеты осуществлен на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично", - говорится в материале.

Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М" в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.

После завершения учения военнослужащим предстоит погрузка новой техники на железнодорожные платформы и марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.
05.03.2018
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принадлежат ТАСС
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