Военные ЗВО в ходе учений провели успешный боевой пуск ракеты комплекса "Искандер-М"
|
|
Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М".
Источник: ТАСС/пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту
Оперативно-тактический ракетный комплекс предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и так далее
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа выполнили на полигоне Капустин Яр успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на дальность свыше 100 км. Об этом сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда" в номере за понедельник.
"Пуск ракеты осуществлен на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично", - говорится в материале.
Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М" в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.
После завершения учения военнослужащим предстоит погрузка новой техники на железнодорожные платформы и марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.03.2018 Минобороны опубликовало видео пуска "Искандера" на учениях под Астраханью
06.03.2018 "Искандер" поразил командный пункт "противника"
26.02.2018 В Астраханской области совершат боевой пуск из "Искандера-М"
21.02.2018 После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
20.02.2018 На Кубани прошли учения по управлению ударами "Искандеров"
16.02.2018 "По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
16.02.2018 Россия не будет делиться с НАТО своими планами по размещению "Искандеров" в Калининградской области - Шаманов
15.02.2018 НАТО призывает Россию быть прозрачной с размещением "Искандеров"