Российский стелс Cу-57 не уступит аналогами из США и Китая
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Истребители пятого поколения Су-57.
Источник: rg.ru
Опытно-боевая эксплуатация российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии взбудоражила американских военных. Зарубежные СМИ пытаются сравнить новейший стелс-самолет России с аналогами из США и Китая.
Американский военный эксперт, научный сотрудник при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман считает, что Су-57 очень перспективный самолет, хотя он уступает по радиолокационной заметности американским F-22 и F-35. При этом, по словам эксперта, цена российского истребителя значительно ниже, чем у американских самолетов.
Зато, как цитирует эксперта портал Business Insider, Су-57 обладает хорошими летными качествами. Тем более, что скоро Су-57 получит новые двигатели, которые уравняют его возможности с американскими F-22 и F-35.
"В плане маневренности российские самолеты всегда показывают очень хорошие результаты", - заявил Майкл Кофман.
Прямым конкурентом российского Су-57 он назвал китайский истребитель пятого поколения J-20. Тем не менее, по мнению Кофмана, несмотря на ряд достоинств, J-20 уступает Су-57, поскольку двигатели китайской машины - это варианты более старых российских.
- Я подозреваю, что J-20, вероятно, имеет более хорошее бортовое оборудование и программное обеспечение, но, как всегда, у него конструктивно ужасные двигатели. Образцы их авиационной техники созданы на основе древних российских двигателей, потому что китайцы не могут сделать двигатель,- считает Кофман.
Кроме того, ученый усомнился в радиолокационной малозаметности китайского J-20 из-за его больших размеров и особенностей конструкции.
Николай Грищенко
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04.03.2018
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