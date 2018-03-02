За рубежом не создали такое же мощное оружие, как в России, считает Путин



Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Источник: © Минобороны РФ Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.Источник: © Минобороны РФ

КАЛИНИНГРАД, 2 мар - РИА Новости. Высокотехнологичное вооружение, которое создано в РФ, судя по всему, не доступно другим странам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы же работали над ним долго, я об этом сказал еще, как вы заметили, в 2004 году, а сейчас 2018-й. И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, судя по всему, пока не получается в силу различных причин", - сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Глава государства заявил, что у России разработать новые системы вооружения получилось в том числе, потому что есть соответствующие материалы. "Или лазерное оружие, которое я упомянул так по-тихому в конце. Это, знаете, фантастика какая-то, "Гиперболоид инженера Гарина", мы все помним Беляева, читали, наверное, в детстве", - сказал Путин.

Также президент упомянул о разработанном Россией гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард", который, по его словам, в полете по характеристикам похож на метеорит.

"Это фантастика: идет со скоростью 20 махов в плотных слоях атмосферы, идет, действительно, как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, и он управляется, на тысячи километров уходит влево-вправо, вниз-вверх уходит, все работает. Это значит, что, во-первых, сигнал проходит, а во-вторых, о чем я сейчас хочу сказать, это стало возможным после того, как появились материалы современные. Без современных материалов это было бы невозможно", - сказал Путин.