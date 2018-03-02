США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
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Церемония открытия комплекса Aegis в Румынии.
Источник: AFP 2013 Daniel Mihaelescu
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США собираются развернуть у российских границ порядка 400 ракет глобальной системы ПРО, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны Александр Фомин.
"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны", - сказал он.
Министр пояснил, что противоракетные комплексы уже размещены в самих США - в Калифорнии и на Аляске, а также в Румынии и странах Балтии. В ближайшее время они появятся в Польше, а затем к этому кольцу подключатся Южная Корея и Япония.
По словам Фомина, все это значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России.
Кроме того, США отрабатывают трансатлантическую переброску войск на территорию Европы, создают запасы вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и продовольствия, добавил замминистра.
"Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек", - заключил он.
По словам Фомина, в Европе созданы восемь координационных центров для контроля прибывающих войск и их размещения в странах Восточной Европы.
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02.03.2018
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