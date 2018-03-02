Песков: российское оружие не угрожает тем, кто не хочет на нее нападать



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели на нее нападать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

В США вызвало обеспокоенность, что в одном из видео якобы была использована карта США, куда летит ракета.

"Я не видел, честно говоря, карты Флориды, поэтому я не вижу основания для того, чтобы говорить о том, что там, действительно, использовались какие-то штаты Соединенных Штатов Америки. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то очертания, какой-то привязки к одной конкретно взятой стране нет", - сказал Песков.

"И еще раз повторяю, и президент об этом говорил: что Россия не собирается ни на кого нападать, и это оружие не представляет собой угрозу ни для кого, кто не вынашивает цели по нападению на нашу страну", - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что "это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США", при этом представитель ведомства подчеркнула, что не считает "это очень конструктивно или ответственно". В ходе брифинга российские журналисты и их американские коллеги возразили, что в продемонстрированном ролике не видно, что ракеты попадают именно на территорию США, однако Науэрт отрезала: "Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель".