Песков назвал причину разработки новых вооружений



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архив.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архив.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле считают неверной и гипертрофированной точку зрения о том, что заявления из послания президента РФ Владимира Путина могут усилить изоляцию России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это неверное и гипертрофированное восприятие точки зрения президента, которую он изложил в своем послании. Он в том числе дал пояснение этой точки зрения фактически в ночном интервью, которое он дал телеканалу NBC", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос об усилении международной изоляции РФ в связи с посланием главы государства Федеральному собранию и возможных внешних контактах РФ на уровне Северной Кореи.

Он подчеркнул, что оставшаяся часть интервью будет показана зрителям в течение недели.

По словам Пескова, Путин отметил, что его заявление нельзя считать началом гонки вооружений, так как это ответная реакция РФ на выход США из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы противоракетной обороны.

"Это не что иное, как ответные действия Российской Федерации на слом договора по ПРО, выход Соединенными Штатами из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь, очевидно, в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "сдерживающий элемент ядерной триады, с точки зрения международной стабильности и безопасности, хорошо известен и принимается всеми".