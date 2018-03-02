Стартовал конкурс военных летчиков "Авиадартс-2018"
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Авиадартс-2017 в Воронежской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2018" стартовал в соединения и авиационных частях Воздушно-космических сил России, сообщили в Минобороны РФ.
"В соревнованиях участвуют более 250 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС и военных округов. Впервые в этом этапе конкурса задействовано около 30 военных полигонов для применения авиационных средств поражения", - рассказали в российском военном ведомстве.
В мероприятиях принимают участие экипажи истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25 различной модификации, транспортных самолетов Ил-76МД, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52.
"Во время проведения конкурса летчикам предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны, осуществить воздушную разведку, выполнить элементы пилотажа и применить авиационные средства поражения по наземным целям. Первый этап конкурса продлится до конца марта", - добавили в Минобороны.
Конкурс летной выучки "Авиадартс" - один из "родоначальников" Армейских международных игр России наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" прошел в Китае.
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02.03.2018
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