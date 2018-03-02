Новое российское оружие ставит крест на попытках США достичь одностороннего военного преимущества перед РФ
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Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: © Минобороны РФ
ЦАМТО, 2 марта. Центральной темой Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое было оглашено 1 марта, стала презентация нескольких образцов новейшего и перспективного российского вооружения.
По словам президента, новые российские разработки делают бесполезной систему ПРО США.
При этом В.Путин подчеркнул, что у России "не было, и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях".
"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать", – заявил президент.
Накануне ЦАМТО представил в полном объеме раздел Послания Президента Федеральному Собранию в части, касающейся обороны.
В частности, Президент рассказал, что в России разрабатывается новое поколение МБР "Сармат", которое придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в советское время.
Кроме того, новейшие российские разработки позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой, заявил В.Путин.
По его словам, в конце прошлого года успешно прошел пуск новейшей крылатой ракеты с такой установкой. Она размещается в корпусе ракеты типа российской X-101, но обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, делая ее практически неограниченной, пояснил президент.
Президент также отметил, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. В этой области в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.
Глава государства рассказал и о разработке гиперзвукового оружия: "у России такое оружие уже есть", – подчеркнул он.
Важнейшим этапом стало создание в России высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, продолжил президент. Его испытания успешно завершились, и с 1 декабря комплекс приступил к опытно-боевому дежурству на аэродромах Южного военного округа.
По словам главы государства, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая в десять раз быстрее скорости звука, маневрирует на всех участках полета.
"Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", – сказал В.Путин.
"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", – заявил он.
Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число М более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование – как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте.
"Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", – подчеркнул президент.
В.Путин отметил, что некоторые государства работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах.
"Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего", – сказал президент.
По его словам, уже достигнуты существенные результаты в создании лазерного оружия, причем это не только проекты и даже не просто начало производства, – с прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.
Ниже представлен комментарий директора ЦАМТО по МБР "Сармат" и крылатым ракетам большой дальности.
Как заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко, новые разработки, реализуемые в РФ в области создания нового поколения МБР, а также крылатых ракет большой дальности позволяют полностью нивелировать все те усилия, которые сейчас вкладывают США в создание своей системы противоракетной обороны.
"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте порядка 10-15 м необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", – сказал директор ЦАМТО.
По словам И.Коротченко, новое российское вооружение ставит крест на попытках Вашингтона достичь одностороннего военного преимущества перед Россией как с целью шантажа, так и для первого удара.
Представляя 1 марта Послание Федеральному Собранию, Президент РФ Владимир Путин сообщил, что новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки.
По словам Президента, начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса.
В ходе оглашения Президентом России Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию были продемонстрированы кадры испытаний образцов новейшего российского вооружения. Это МБР "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.
Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
В интервью NBC уже после оглашения Послания Федеральному Собранию Владимир Путин подтвердил факт успешных испытаний вооружений, о которых было сказано в его выступлении. По его словам, они находятся на разных этапах готовности: одни еще требуют доработки, другие уже готовы к применению.
Также В.Путина спросили, есть ли у России готовые межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания.
"Одна из них уже на боевом дежурстве в войсках", – ответил он.
Глава государства назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандистской. По его мнению, гонка вооружений началась, когда США решили выйти из договора по противоракетной обороне.
В.Путин отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно необходимости нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской системы ПРО.
"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – цитирует "РИА Новости" В.Путина.
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02.03.2018
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