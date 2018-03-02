Около 2 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках учений



Стрельба из реактивных систем залпового огня «Град».

Источник: ЦВО Стрельба из реактивных систем залпового огня «Град».Источник: ЦВО

Около 2 тыс. военнослужащих мотострелковой бригады Центрального военного округа подняты по тревоге в Оренбургской области для участия в показных двусторонних тактических учениях на Тоцком полигоне с привлечением артиллерии и авиации.

Подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марши в назначенные районы на полигоне и развернули пункты управления. Активная фаза учений начнется сегодня с наступлением светлого времени суток. В них будет задействовано свыше 350 единиц техники, таких как модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы Мста-С, реактивные системы залпового огня «Град», фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотные летательные аппараты «Леер», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и другие.

Учения пройдут под руководством командующего Второй общевойсковой армией. За их ходом будет наблюдать делегация вооруженных сил Республики Узбекистан.