На официальном сайте МО РФ открыт прием предложений с названиями новейших российских комплексов вооружений
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Лазерный комплекс.
ЦАМТО, 2 марта. С 1 марта любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений.
Своего имени ждет крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.
На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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02.03.2018
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