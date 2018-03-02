На официальном сайте МО РФ открыт прием предложений с названиями новейших российских комплексов вооружений



Лазерный комплекс. Лазерный комплекс.

ЦАМТО, 2 марта. С 1 марта любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений.

Своего имени ждет крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.

На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.