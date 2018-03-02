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В КВЦ "Патриот" состоялся брифинг для иностранных военных атташе по подготовке к Армейским международным играм-2018

05.03.2018 ЦАМТО 69 0
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"Танковый биатлон". Полуфинал. День второй
"Танковый биатлон". Полуфинал. День второй.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

ЦАМТО, 2 марта. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 1 марта состоялся брифинг начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева для иностранных военных атташе.

В работе конференции приняли участие делегации военных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, на территории которых планируется проведение ряда конкурсов, а также военные атташе других стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств представителями стран организаторов конкурсов доведены замысел "АрМИ-2018", места и порядок проведения практических этапов конкурсов в ходе игр, условия приема иностранных команд на территории Ирана, Беларуси, Казахстана и Китая, порядок материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядок пересечения границы эшелонами с военной и специальной техникой, а также вопросы организации информационного обеспечения Международных игр.

Также в рамках планирующей конференции состоялось второе заседание Международного организационного комитета по подготовке "АрМИ-2018", на котором обсуждалось Положение о судейской комиссии Игр и ряд вопросов по организации работы Международного организационного комитета.

Планируется, что Армейские международные игры пройдут в период с 28 июля по 11 августа 2018 года на территории шести государств (Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика).

Завершая встречу с зарубежными военными атташе, И.Бувальцев отметил, что "Армейские международные игры способствуют повышению уровня боевой подготовки участников, а также, что не менее важно, служат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими различных стран".

Было предложено к началу "АрМИ-2018" создать Международную ассоциацию Армейских международных игр.

Справочно:

Военные инженеры российской военной базы в Армении завершают оборудование трасс для проведения состязаний в конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2018) на танкодромах полигонов Камхуд и Алагяз. В течение месяца военнослужащими с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники оборудованы: дорожная полоса и препятствия для проведения отборочных этапов конкурсов "Танковый биатлон", "Безопасная среда", "Суворовский натиск", "Автомобильное ралли" и других, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
02.03.2018
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