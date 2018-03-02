Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО



Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год.

Источник: topwar.ru Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год.Источник: topwar.ru

Российский лидер отметил, что все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на шаг американской стороны, прошли успешно

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Гонка вооружений между США и Россией началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.

Путину был задан вопрос о том, следует ли понимать его послание Федеральному собранию как "объявление новой холодной войны" и ведут ли США и РФ в настоящее время гонку вооружений.

"С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками - они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - ответил президент России.

Также, по его словам, все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в России в ответ на шаг американской стороны, прошли успешно. "Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны", - сказал Путин. Он оценил проведение испытаний на "отлично".

"Некоторые из них [систем вооружений] все еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности", - сообщил глава государства. "Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск", - уточнил он.

Кроме того, по мнению Путина, деньги, которые в США направили на создание систем ПРО, "были выброшены на ветер", так как новейшее российское оружие способно их преодолевать.

Впрочем, президент РФ считает, что великим державам стоило бы вместе работать над защитой от террористов, а не создавать угрозы друг для друга. По словам Путина, он предлагал США совместно работать над системами ПРО, но получил отказ. Ожидается, что интервью будет показано полностью в ближайшие дни.

В своем послании Федеральному собранию президент России в четверг объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.