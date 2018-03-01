Новые разработки России однозначно превзошли вооружения США, заявил Володин



Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архив.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архив.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые российские разработки однозначно превзошли вооружения США, заявил журналистам в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.

"Однозначно… когда речь шла о баллистических вооружениях и баллистических ракетах - это, конечно, серьезный прорыв. И это уже одно говорит о том, что у нас есть то, что может не только сдерживать, но и, соответственно, нанести ответный удар", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, превзошли ли российские разработки вооружения США.