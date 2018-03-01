Предприятия ОПК Удмуртии на 4,5% увеличили выпуск гражданской продукции в 2017 году
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ижевск.
Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев
В 2017 году предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на сумму 533,5 млрд рублей, рост к 2016 году составил 1%
ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии на 4,5% увеличили выпуск гражданской продукции в 2017 году, до 26,5% в общей структуре производства. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
"В результате совместной работы по итогам 2017 года доля гражданской продукции в общей структуре производства наших предприятий ОПК составила 26,5%, рост [составил] 4,5% к предыдущему году", - приводит его слова пресс-служба главы и правительства региона.
В пресс-службе ТАСС уточнили, что предприятия Удмуртии "опережают поручение президента" о диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
По данным минпромторга республики, в 2017 году предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на сумму 533,5 млрд рублей, рост к 2016 году составил 1%.
24 января в Уфе, на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях, президент России Владимир Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. Глава государства сказал, что стратегическая задача заключается в повышении к 2025 году доли гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%.
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01.03.2018
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