Россия и Катар ведут переговоры по возможным поставками Су-35



Российский истребитель СУ-35 во время выступления на авиасалоне МАКС в Жуковском.

Источник: © AP Photo, Ivan Sekretarev Российский истребитель СУ-35 во время выступления на авиасалоне МАКС в Жуковском.Источник: © AP Photo, Ivan Sekretarev

Об этом сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия и Катар ведут переговоры по возможным поставками истребителей Су-35. Об этом сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.

"Переговоры идут", - сказал он.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.