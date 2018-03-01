Россия и Катар ведут переговоры по возможным поставками Су-35
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Российский истребитель СУ-35 во время выступления на авиасалоне МАКС в Жуковском.
Источник: © AP Photo, Ivan Sekretarev
Об этом сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия и Катар ведут переговоры по возможным поставками истребителей Су-35. Об этом сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.
"Переговоры идут", - сказал он.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
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01.03.2018
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