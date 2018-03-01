Шойгу заявил, что новое оружие России делает ПРО США "дырявой"



Министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра обороны, передовое оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новое оружие России, о котором рассказал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, делает ПРО США "дырявой". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в России создано самое современное и опережающее на многие годы, а в отдельных местах на десятилетия, оружие.

"Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске, и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается "дырявый". И не знаю зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать", - сказал министр.

"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", - добавил он.

Шойгу выразил мнение, что "это одно из важнейших посланий (президента РФ - прим. ТАСС) за все годы, во всяком случае в части вооруженных сил, министерства обороны и безопасности страны".

"В этом послании заложено очень многое и для наших западных партнеров и коллег, и, конечно, для страны. В России создано самое современное и опережающее на многие года, а в отдельных местах, - на десятилетия, самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - подытожил министр.