В Думе заявили, что не надо гадать, где выпускают то или иное вооружение
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пытаться понять, где выпускается тот или иной вид вооружения в РФ нереально, он может выпускаться в любой точке страны, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в рамках которого он рассказал о новейших видах стратегического вооружения.
"РФ практически вся готова для того, чтобы в короткое время развернуть предприятия ОПК, поэтому пытаться понять, где выпускается тот или иной вид вооружения, нереально. Он может везде выпускаться, в любой точке РФ, в любом случае это все надёжно защищено", - заявил Шерин РИА Новости, отвечая на вопрос, какие заводы будут выпускать новейшее вооружение РФ.
Парламентарий подчеркнул, что создание нового вооружения удалось сохранить в строжайшей тайне до сегодняшнего дня - "это говорит о том, что мы не только можем изобретать и защищать, но и хранить свои секреты".
"Поверьте, когда говорят, что у нас есть еще более новые виды вооружения, они разрабатываются, то это правда. Это никто никого не пугает", - заключил он.
В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. Во время послания были продемонстрированы кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, а также действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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01.03.2018
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