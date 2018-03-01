Оснащенность российской армии современным вооружением выросла в 3,7 раза
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил России за последние годы современным вооружением возросла в 3,7 раза, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
"За последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза", - сказал Путин.
Он отметил, что на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.
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01.03.2018
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