Путин рассказал о новых межконтинентальных баллистических ракетах
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На вооружение в РФ поступило 80 новых баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
"В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", - сказал Путин.
Он отметил также, что количество носителей высокоточного оружия большой дальности в РФ увеличилось более чем в 12 раз, а число высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.
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01.03.2018
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