Путин рассказал о новых межконтинентальных баллистических ракетах



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На вооружение в РФ поступило 80 новых баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", - сказал Путин.

Он отметил также, что количество носителей высокоточного оружия большой дальности в РФ увеличилось более чем в 12 раз, а число высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.