Путин: Россия создает недорогие, но эффективные системы преодоления ПРО
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создает весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все российские межконтинентальные баллистические ракетные комплексы, заявил президента РФ Владимир Путин.
"В России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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01.03.2018
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