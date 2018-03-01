Путин: Россия создает недорогие, но эффективные системы преодоления ПРО



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создает весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все российские межконтинентальные баллистические ракетные комплексы, заявил президента РФ Владимир Путин.

"В России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.