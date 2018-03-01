В ходе послания Путина продемонстрированы кадры испытания системы "Кинжал"
|
|
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы "Кинжал".
"В декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", - сказал Путин.
"Мы назвали эту систему "Кинжал", - отметил президент.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
02.03.2018 О каком новом супероружии России рассказал Путин
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
02.03.2018 "Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
02.03.2018 Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
28.02.2018 Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма
28.02.2018 "Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
26.02.2018 Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно