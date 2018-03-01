Путин рассказал о лидерстве в создании оружия на новых физических принципах



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что Россия находится на шаг впереди других стран по созданию оружия на новых физических принципах, существенные результаты достигнуты в развитии лазерного оружия, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Мы знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия, и это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", - сказал Путин.

Также в ходе послания были продемонстрированы кадры с новой российской боевой лазерной установкой.

"Тех, кто интересуется военной техникой, также попросил бы, чтобы они предложили название и этой новой технике, и этому новейшему комплексу", - добавил президент.