Путин рассказал о лидерстве в создании оружия на новых физических принципах
|
|
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что Россия находится на шаг впереди других стран по созданию оружия на новых физических принципах, существенные результаты достигнуты в развитии лазерного оружия, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Мы знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия, и это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", - сказал Путин.
Также в ходе послания были продемонстрированы кадры с новой российской боевой лазерной установкой.
"Тех, кто интересуется военной техникой, также попросил бы, чтобы они предложили название и этой новой технике, и этому новейшему комплексу", - добавил президент.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
02.03.2018 Подводный беспилотник почти невозможно перехватить, заявили в ВМФ
02.03.2018 Ядерные подводные аппараты ВМФ будут решать задачи вблизи территории противника
02.03.2018 Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
02.03.2018 Шойгу: траты на оружие, о котором говорил Путин, полностью укладываются в лимиты бюджета
02.03.2018 Битаров: забота о безопасности России с честью выполняется президентом
02.03.2018 О каком новом супероружии России рассказал Путин
02.03.2018 Володин заявил, что Путин лично координировал разработку новых видов вооружений